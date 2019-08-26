بشكل مفاجئ.. إيران تعلن بيع ناقلة النفط ”أدريان داريا1“

أعلنت الحكومة الإيرانية عبر لسان المتحدث باسمها علي ربيعي، اليوم الاثنين، عن أنها باعت ناقلة النفط العملاقة ”أدريان داريا1″، التي كانت تسمى في السابق ”غريس 1 “ المفرج عنها من قبل السلطات في مضيق جبل طارق.

وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عند سؤاله عن وجهة ناقلة النفط التي تحركت من مضيق جبل طارق، ”لقد بعنا ناقلة النفط أدريان داريا 1؛ ومصيرها وأين ستذهب هذه الناقلة، يقرره مالك شحنة النفط الذي اشتراه“، دون أن يكشف عن الجهة التي قامت بشراء النفط الإيراني.

وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، أفرجت سلطات إقليم جبل طارق، عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، بتهمة نقل النفط إلى سوريا في تحد لتجاوز العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، بعد ضبطها من قبل البحرية البريطانية في الرابع من الشهر ذاته.