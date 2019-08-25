ردًا على اقتراح فرنسا.. إيران تطالب بتصدير 700 ألف برميل نفط يوميًا ”كبادرة حسن نية“

قال مسؤولان إيرانيان ودبلوماسي، يوم الأحد، إن إيران تريد تصدير 700 ألف برميل يوميًا من النفط على الأقل كبداية وما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا فيما بعد، إذا أراد الغرب أن يتفاوض مع طهران لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال أحد المسؤولين: ”كبادرة حسن نية وخطة صوب إتاحة المجال للمفاوضات، قمنا بالرد على اقتراح فرنسا، نريد تصدير 700 ألف برميل يوميًا من النفط ونحصل على الأموال نقدًا، وهذه مجرد بداية، يجب أن نصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا“.

وقال مسؤول ثان: ”لا يمكن التفاوض بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولن يحدث، أوضحنا ذلك تمامًا وبصراحة“.