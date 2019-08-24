العراق يودع 5 مليارات دولار مقابل صادرات الكهرباء والغاز الإيراني

أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق، حميد حسيني، يوم السبت، عن إيداع الحكومة العراقية 5 مليارات دولار مقابل استيراد الكهرباء والغاز من إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، عن حسيني قوله، إن ”آلية دفع ثمن صادرات إيران من الغاز والكهرباء إلى العراق، تمت عبر حساب مصرفي في العراق، وسيتم استخدامها من جانب إيران لاستيراد مواد غير مشمولة بالعقوبات الأمريكية“.

وفي إشارة إلى اتفاق بين البنوك المركزية الإيرانية والعراقية ووزارة الخارجية، حول آلية مالية لدفع ثمن صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية إلى العراق، أوضح حسيني: ”نصت الصفقة على أن الأموال من صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية إلى العراق سوف توضع في حساب بالمصرف العراقي للتجارة (TBI)، وتستخدم هذه الأموال لشراء العناصر اللازمة من الحساب“.

وتابع المسؤول الإيراني: ”كان الغرض من الاتفاقية هو استخدام الأموال المخزنة في هذا الحساب لتمويل شراء البضائع غير الخاضعة للعقوبات الأمريكية، لكن لسوء الحظ في الممارسة العملية، واجهت هذه الآلية مشاكل، بالإضافة إلى ذلك شملت الاضطرابات التي حدثت البيروقراطية الإدارية“.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن وصف الآلية بين إيران والعراق بأنها تشبه الآلية الأوروبية المقترحة (إينستكس) للتعامل التجاري مع طهران، والتي تشمل فقط العناصر الطبية والإنسانية، قال: ”هذه الآلية مخصصة فقط للمواد غير الصحية وبالنظر إلى بنك TBI العراقي، فإنه البنك الوحيد القادر على إعادة فتح LCS والمشتريات الأجنبية ويشرف عليه بنك جي بي مورغان تشيس (JPMorgan)، الأمريكي متعددة الجنسيات للخدمات المالية المصرفية، وبعد الوجود الأمريكي في العراق، تم إعطاء الإدارة التنفيذية للأمريكيين، وليس بمقدور البنك العراقي القيام بأكثر من حجمه“.

ووفقًا له، ”لحسن الحظ، فإن مصدري ورجال الأعمال من القطاع الخاص الإيراني العاملين في العراق الآن، ليس لديهم مشكلة في التحويلات المالية، وهذا الحساب المصرفي في بغداد فقط للمطالبات الحكومية والتحويلات الحكومية مع العراق“.