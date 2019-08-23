هبوط أسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما أعلنت الصين عن رسوم جمركية انتقامية على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، من بينها النفط الخام، في تصعيد آخر للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 58 سنتًا، أو 1%، لتبلغ عند التسوية 59.34 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار، أو 2.1 %، لتسجل عند التسوية 54.17 دولار للبرميل.

وينهي الخام الأمريكي الأسبوع منخفضًا 1.3%، بينما صعد برنت 1.2% على مدار الأسبوع.

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية من 5% إلى 10% على 5078 من المنتجات التي منشأها الولايات المتحدة بما في ذلك النفط الخام، ومنتجات زراعية مثل: فول الصويا، والطائرات الصغيرة.

وأثارت الخطوة الصينية غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يأمر الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين وتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة.

وركز المستثمرون أيضًا على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في جاكسون هول، والتي قدم فيها قرائن قليلة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، إن صانعي السياسة النقدية سيجرون ”مناقشة واقعية“ بشأن خفض لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعهم المقبل في سبتمبر/ أيلول.