مؤسسة النفط الليبية تطلب رفع رواتب عمالها 67%

طلبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، برفع رواتب عمال قطاع النفط والغاز بنسبة 67%.

وحسب بيان صادر الجمعة، جرى الاتفاق على عقد اجتماع بين ممثلين عن المجلس الرئاسي في طرابلس ومؤسسة النفط ووزارة المالية، الأسبوع المقبل، لبحث آلية تنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين في قطاع النفط بنسبة 67%.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في البيان، إن عاملي قطاع النفط والغاز ”قدموا تضحيات هائلة، ويتعرضون إلى الكثير من المخاطر خصوصًا في الظروف الحالية“.

وأضاف أن عمال قطاع النفط والغاز، لم يحدد عددهم، ”تمكنوا من تحقيق فائض في الميزانية بلغ أكثر من 1.4 مليار دولار هذا العام وحده“.

وتابع ”الوقت حان لتقدير خدمتهم للوطن وللجهود التي بذلوها، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، ومكافأتهم عليها من خلال تنفيذ قرار زيادة الرواتب بنسبة 67 %“.

وعانى قطاع النفط في ليبيا كثيرًا بسبب كثرة الاحتجاجات أو الأعمال التي تعوق الإنتاج ونقل النفط من الحقول إلى الموانئ.

وعلى مدار فترة طويلة، طالب العاملون في القطاع بزيادة الأجور، لتحسين مستوى المعيشة في ظل تراجع صرف العملة المحلية (الدينار الليبي) والذي انعكس سلبًا على أسعار الواردات.

وتهدف ليبيا لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، خلال وقت لاحق من 2019، مقابل نحو 1.1 مليون برميل يوميًا في آذار/مارس الماضي، و1.6 مليون برميل يوميًا في 2010.