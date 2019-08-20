بومبيو: أمريكا حجبت 2.7 مليون برميل من نفط إيران عن السوق‎ العالمية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.

وشدد بومبيو خلال مقابلة مع إم.إس.إن.بي.سي، على أنّ الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة إستراتيجيتها تلك.

وأوضح بومبيو أن الغرض من تخفيف صادرات إيران حرمانها من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة.

وأضاف: ”أنا واثق من قدرتنا على مواصلة القيام بذلك“.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست.

وفي أيار/ مايو، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، مستهدفة وقف صادرات طهران تمامًا.

وبحسب مصدر في الصناعة يرصد مثل تلك التدفقات وبيانات من رفينيتيف أيكون، صدرت إيران حوالي 100 ألف برميل يوميًا من الخام في يوليو/تموز.

وبحساب المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، تكون الشحنات قد بلغت نحو 120 ألف برميل يوميًا.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا منذ أول كانون الثاني/ يناير، لتقليص المعروض العالمي.

وفي تموز/ يوليو، مددت أوبك الاتفاق حتى آذار/مارس 2020، لتفادي تخمة مخزونات في وقت من المتوقع فيه تباطؤ الطلب العالمي.

ورغم إجراءات أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، فإن أسعار خام القياس العالمي برنت مازالت تتسم بالضعف نسبيًا، حيث تراجعت اليوم إلى 59 دولارًا للبرميل من ذروة 2019 البالغة 75 دولارًا، تحت وطأة المخاوف من تباطؤ الطلب.

وتزداد صعوبة تقدير المستوى الدقيق لصادرات إيران منذ عودة العقوبات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر، لتدور التقييمات داخل نطاق بدلًا من أن تكون رقمًا محددًا.