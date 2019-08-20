النفط يرتفع وسط تفاؤل إزاء تهدئة التوترات التجارية

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبنى إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش بعد مكاسب 1.88% حققها أمس الاثنين.

وزاد الخام الأمريكي 9 سنتات إلى 56.30 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 2.44% في الجلسة السابقة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة ”هواوي تكنولوجيز“ بشراء مكونات من شركات أمريكية، في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

كما دعم أسعار الخام الاتجاه الصعودي للأسهم حول العالم مع تنامي التوقعات بأن اقتصادات عالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.

وفي الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي، أجرته ”رويترز“ وشمل 7 محللين، عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 آب/ أغسطس.

ويصدر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم.