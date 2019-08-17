خالد الفالح: هجوم الحوثيين على حقل نفط سعودي يستهدف تعطيل إمدادات الطاقة العالمية

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أفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، بأن هجوم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بطائرات مسيرة على حقل نفط سعودي، اليوم السبت، يستهدف تعطيل إمدادات النفط العالمية. وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون استهداف حقل ”الشيبة“ شرق السعودية، إلا أن مصدرًا سعوديًا أكد أن إنتاج النفط الخام والعمليات في الحقل…