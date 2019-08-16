الخارجية الإيرانية: ندعم سوريا في مجال النفط والطاقة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الجمعة، أن بلاده تدعم النظام السوري في كافة المجالات بما في ذلك النفط والطاقة

وقال موسوي في تصريحات نقلتها صحيفة إيران الحكومية، ”طهران تدعم سوريا في كافة المجالات بما في ذلك النفط والطاقة“.

ونفى موسوي تقديم طهران ضمانات لسلطة جبل طارق أو بريطانيا للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية ”غريس 1“ التي جرى إخلاء سبيلها أمس الخميس بعدما تم توقيفها في مطلع يوليو الماضي في مضيق جبل طارق من قبل البحرية البريطانية بتهمة انتهاك عقوبات أوربية على دمشق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ”أعلنا منذ البداية أن وجهة ناقلة النفط الإيرانية غريس 1، لم تكن إلى سوريا وإن كانت كذلك فلا علاقة لأحد بالأمر“.