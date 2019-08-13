إيران تزعم قرب إفراج السلطات في جبل طارق‎ عن ناقلة النفط المحتجزة

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الثلاثاء، بأن السلطات في جبل طارق أبلغت طهران، أنه سيتم خلال 48 ساعة الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية ”جريس 1″، التي أوقفتها البحرية البريطانية في مياه جبل طارق، في الرابع من يوليو الماضي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر مطلعة، قولها، ”بعد تتبع المساعي القانونية والدبلوماسية لبلادنا، سيتم إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 التي كانت تحمل النفط الإيراني، التي جرى توقيفها بشكل غير قانوني من قبل القوات البريطانية في مضيق جبل طارق، وخلال 48 ساعة القادمة سيتم إخلاء سبيلها“.

وفي وقت سابق، نفى مصدر في حكومة جبل طارق، تقريرًا إيرانيًّا يقول، إن الناقلة ”جريس 1“ ستغادر المنطقة البريطانية، يوم الثلاثاء‎.

وكانت سلطات جبل طارق قالت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع إيران منذ احتجاز قوات مشاة البحرية البريطانية للناقلة ”جريس 1“، في يوليو/ تموز الماضي.