مسؤول تنفيذي: أرامكو السعودية مستعدة للطرح العام

أعلن مسؤول تنفيذي كبير في أرامكو السعودية، أن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها، لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للمساهم الوحيد في الشركة وهو الحكومة السعودية.

وقال خالد الدباغ؛ النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأرباح ”سنعلن (الطرح العام الأولي) بناء على ما يعتقدون (الحكومة) أنها الظروف المثلى في السوق“.

وذكر مسؤولون سعوديون، أن الحكومة تخطط لإدراج أرامكو في 2020-2021 في صفقة تُعتبر حجر الزاوية في مساعي المملكة للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وفي سياق متصل، أشار الدباغ، إلى أن الشركة وقّعت خطاب نوايا مع ريلاينس إندستريز الهندية لشراء محتمل لحصة في أنشطتها للتكرير والبتروكيماويات، لكن المحادثات في ”مرحلة مبكرة للغاية“.

وأضاف ”هذه مراحل مبكرة للغاية من الصفقة ستسمح لنا بالقيام بالفحص النافي للجهالة فيما بعد“.