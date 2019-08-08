المزروعي: الإمارات ستواصل دعم إجراءات تحقيق التوازن في سوق النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الخميس، إن الإمارات ستواصل دعم إجراءات تحقيق التوازن في سوق النفط وإنه واثق بأن أوبك وشركاءها سيتخذون إجراءات مماثلة.

وأضاف، في تغريدة، أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة ستجتمع في أبوظبي في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول لمراجعة الوضع في سوق النفط واتخاذ توصيات تهدف إلى الحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية.

وقال المزروعي إن أساسيات السوق جيدة و“مخزون النفط العالمي في انخفاض والطلب لا يزال في مستويات جيدة“ على الرغم من ”تصحيح مؤقت“ في السوق تحركه المضاربات.

ومضى قائلًا: ”أنا واثق من أن أوبك ستواصل التزامها القوي بمستويات الإنتاج المتفق عليها“.