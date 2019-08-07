أدنوك تستحوذ 10% من حصة تخزين النفط الخام في مجموعة فيتول الهولندية

تستكمل شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ عملية استحواذ 10% من حصة تخزين الوقود في مجموعة Vitol Group الهولندية، في خطوة وُصفت بأنها ”استثمار إستراتيجي“ يعزز قدرة ”أدنوك“ على تخزين وتوريد الخام في أسواق التصديرالعالمية الرئيسية.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية بيانًا رسميًا يؤكد خطوة ”أدنوك“ مع VTTI B.V ومقرها روتردام ، دون تحديد المبلغ الذي تدفعه مقابل هذه الحصة.

ومعروف أن مجموعة ”فيتول“ الهولندية تمتلك وتدير محطات تخزين في 14 دولة، بما في ذلك آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقالت ”بلومبيرغ“ أن إمارة ابو ظبي تمتلك حوالي 6% من مخزون النفط الخام في العالم، وقد استثمرت أدنوك بكثافة في منشآت تخزين النفط في الداخل والخارج، ولديها حاليًا اتفاقيات تخزين الخام مع الهند واليابان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”فيتول“، راسل هاردي ، في تلفزيون بلومبرغ ”ان الشراكة مع أدنوك تمنحنا الفرصة للتوسع إلى أسواق جديدة وإتاحة فرص جديدة للمساهمين ”.

ونقلت الوكالة من البيان انه بمجرد اتمام الصفقة ستتملك كل من فيتول، أكبر تاجر نفط مستقل في العالم، وصندوق آي أف أم غلوبل في أستراليا، حوالي 45% من مجموعة فيتاي التي تمتلك مرافق تخزين بسعة 60 مليون برميل من النفط، وبما يعزز التدفقات التجارية لشركة أدنوك، وستعمل الصفقة أيضًا على تحسين قدرات أدنوك في مركز التخزين الرئيسي بميناء الفجيرة.