النفط ينخفض وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض رسومًا على مزيد من الواردات الصينية؛ ما قد يصعد حربًا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقدم التوتر في الشرق الأوسط بعض الدعم للأسعار، مع احتجاز إيران ناقلة قالت إنها تهرب النفط.

وهبط مزيج برنت 50 سنتًا أو 0.8% إلى 61.39 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 00:29 بتوقيت غرينتش. ولم يكن خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظًّا من سابقه إذ انخفض هو الآخر متراجعًا 24 سنتًا أو 0.4% إلى 55.42 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان الأسبوع الماضي، إذ انخفض برنت أكثر من 2% والخام الأمريكي نحو 1%.

وقال جولدمان ساكس في تقرير بحثي ”الطلب على النفط مخيب للآمال في 2019 بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف والطقس غير المواتي والتوتر التجاري“.

وكان ترامب ذكر الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسومًا نسبتها 10% على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية، وقال إنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا تقاعس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التحرك بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

ويوسّع إعلان ترامب نطاق الرسوم الأمريكية لتشمل كل الواردات الصينية تقريبًا.

وتعهدت الصين يوم الجمعة بالرد على قرار ترامب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية استمرت شهرًا.

وتؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي؛ ما يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل: النفط.