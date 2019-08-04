الفالح: السعودية وروسيا تبحثان أوضاع سوق النفط العالمية

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إنه أجرى اجتماعًا مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك، السبت، في موسكو لبحث أوضاع سوق النفط العالمية.

وذكر الفالح في تغريدة على تويتر، أن الجانبين أكدا ”على الاستمرار بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج، حتى نهاية الربع الأول من 2020“.

وتقود السعودية وروسيا اتفاقًا بين الأعضاء في أوبك ومنتجين مستقلين، لخفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في مارس/ آذار 2020.

وأشار الوزير السعودي إلى أن اتفاق خفض الإنتاج يهدف إلى ”عودة مخزونات النفط العالمية إلى نطاقها الطبيعي“.

وروسيا هي ثاني أكبر منتج عالمي للنفط الخام بعد الولايات المتحدة، بمتوسط 11.4 مليون برميل يوميًا، بينما السعودية هي ثالث أكبر منتج بمتوسط 9.7 ملايين برميل.