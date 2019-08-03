إيران تعلن تصدير أول شحنة بنزين دون الكشف عن الدول المستوردة

كشفت إيران اليوم السبت، عن تصديرها أول شحنة من مادة البنزين المنتجة في مصفاة نجمة الخليج الواقعة في مدينة بندر عباس المطلة على الخليج العربي جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، عن الرئيس التنفيذي لمصفاة نجمة الخليج ”محمد علي دادور“، قوله، إن ”أول شحنة من البنزين الذي يتم إنتاجه في مصفاة نجم الخليج تم تصديرها إلى الخارج“، دون الكشف عن الدولة أو الجهة التي قامت بشراء هذه الشحنة.

وأضاف: ”يتميز البنزين الذي يتم إنتاجه في هذه المصفاة بجودة عالية، وتم اختياره كأول شحنة إيرانية تصدر إلى الدول المجاورة ومغطاة بحلقة التبادل الدولية بعنوان ”IRENEX“.

وشرح تفاصيل أول شحنة من البنزين في البلاد، قائلًا ”لقد مر أكثر من قرن على اكتشاف النفط في إيران، ويسرنا أن يتم تصدير أول شحنة من مادة بنزين من مصفاة نجم الخليج (PGSR)“، معتبرًا إياه بأنه ”حدث تاريخي“.

وتطرق إلى المبيعات الأولى لشحنات البنزين الإيرانية، مضيفًا: ”كانت المبيعات الأولى لشحنات البنزين الإيرانية ناجحة“، مؤكدًا أن هذه الشحنة بيعت بسعر 20 دولارًا للبرميل، ما يدل على أداء الشركة بدقة في الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بالسبب الرئيسي وراء بدء صادرات البنزين من هذه المصفاة، قال ”منذ تلبية الطلب المحلي على هذا المنتج، تم تشبع الأسواق الإيرانية لشراء البنزين، بناءً على القرار الذي اتخذه نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي للمنتجات النفطية الإيرانية صادق آبادي، تمت متابعة تصدير هذا المنتج الإستراتيجي بدقة“.

وذكر في مكان آخر من تصريحاته أن ”البنزين المنتج في مصفاة نجم الخليج يراعي متطلبات معيار EUR-5 فيما يتعلق بالبيئة“.