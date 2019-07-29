ألمانيا تعين سفيرها السابق في طهران رئيسًا للآلية المالية الأوروبية مع إيران

عينت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، سفيرها السابق في طهران ”براند اربل“ بمنصب رئيس الآلية المالية الأوروبية مع إيران لتمويل التجارة والمعروفة بـ“ INETEX“.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن بيان للخارجية الألمانية، أن ”السفير الألماني السابق في طهران براند اربل جرى تعيينه اليوم بمنصب رئيس الآلية المالية الأوروبية مع إيران”.

وفي 30 من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق الآلية المالية الخاصة لمواصلة التجارة مع إيران بعيدًا عن العقوبات الأمريكية، وجرى في حينها تعيين الألماني ”فيشر فيشر“ رئيسًا لها.

وفي 11 من أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت فرنسا، التي تستضيف القناة المالية لأوروبا لمواصلة التجارة مع إيران، أن الضغوط الأمريكية منعت بدء العمل بهذه الآلية بشكل عملي.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، أعلنت رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن سبع دول أخرى في أوروبا تنضم إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للعمل في الآلية المالية الأوروبية مع إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن ”إطلاق قناة مالية بين إيران وأوروبا يجب أن يتماشى مع احتياجاتنا، وإذا لم تكن قابلة للتطبيق، فإن الخطوات التالية لإيران ستكون حازمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي“.

وتطالب إيران بأن تشمل الآلية المالية قضية بيع النفط الإيراني للخارج، وهو الأمر الذي يواجه صعوبة في ظل العقوبات الأمريكية التي تعهدت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصفير صادرات طهران من النفط.