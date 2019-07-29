تقرير: توترات الخليج لم ترفع أسعار النفط بشكل حاد

رأى تقرير اقتصادي سعودي، أن التوترات في منطقة الخليج لم تؤدِ حتى الآن إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط بعكس توقعات المراقبين السابقة، وذلك بسبب الحروب التجارية المتصاعدة وتأثيرها السلبي على معدل الاستهلاك العالمي.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة ”جدوى للاستثمار“، واطلعت عليه ”إرم نيوز“، اليوم الاثنين، أنّ ”الأسعار بقيت متماسكة فقط نتيجة التزام منظمة أوبك وشركائها باتفاق الإبقاء على مستويات إنتاج منخفضة“.

وأظهر أن ”متوسط سعر خام بحر الشمال برنت بلغ نحو 70 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام أيّ بزيادة 11% عن مستواه في الربع الأول رغم هبوطه المتواصل منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، نتيجة تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين“.

وقال إنّ ”الأمر المفاجئ هو أن قرار أوبك وشركائها تمديد اتفاق خفض الإنتاج وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد قيام إيران باحتجاز سفينة بريطانية في مضيق هرمز لم تكن لها تأثيرات متواصلة على أسعار النفط“.

وأشار إلى أنّه على عكس ذلك، فإن أسعار النفط شهدت ”اتجاهًا تنازليًا“ في الشهور القليلة الماضية على الرغم من صعودها من وقت إلى آخر، مضيفًا أنّ ”سعر برنت يبلغ حاليًا حوالي 65 دولارًا للبرميل، وهو نفس مستواه تقريبًا في الربع الأول“.

وتابع التقرير: ”بالنظر للمسقبل فإنه على الرغم من تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج، إلا أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على أسعار النفط حاليًا هو النزاع التجاري العالمي ومدى تأثيره على الاقتصاد الدولي وبالتالي على الطلب على النفط“.

واعتبر أنّه ”في الوقت الذي يمكن لحدوث تصعيد خطير في منطقة الخليج أن يؤدي إلى ارتفاع متواصل في أسعار النفط إلا أن هذا الارتفاع لن يكون حادًا في حال وقوع تصعيد كبير في النزاعات التجارية العالمية“.

ووفقًا للتقرير، فإن ”متوسط سعر خام برنت بلغ نحو 66 دولارًا للبرميل منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يبلغ نفس المستوى خلال عام 2019 و نحو 68 دولارًا في 2020.