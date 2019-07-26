إسرائيل: هناك تعاون مع مصر بعشرات مليارات الدولارات بمجال الطاقة‎

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنّ هناك تعاونًا ملموسًا مع مصر، في مجال الطاقة، بقيمة عشرات مليارات الدولارات.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس خلال لقائه نظيره المصري في القاهرة طارق الملا، الخميس:“لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بيننا قبل 40 عامًا، ثمة تعاون ملموس بقيمة عشرات مليارات الدولارات مع ‫مصر“.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين“ناقشا مشروع تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر“.

وتعد زيارة شتاينيتس إلى القاهرة، الأولى لوزير إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011، حيث التقى، الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وترى إسرائيل في مصر سوقًا مهمًا لتصدير الغاز.

وفي شباط/ فبراير من العام الماضي، تم التوقيع على صفقة ضخمة بين ”شركة الغاز تمار وليفيتان“ وشركة ”دولفينوس“ المصرية، تشمل تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.

ولم تنفذ الصفقة التي شاركت فيها الحكومة المصرية، إلا أنه من المتوقع، بحسب مجلة ”غلوبس“ الإسرائيلية المختصة بالشؤون الاقتصادية، أن تخرج إلى حيز التنفيذ هذا العام بعد تنفيذ عدة شروط سابقة بين الطرفين.

وتعد مصر أكبر مستهلك للغاز في أفريقيا.

وفي العام 1978 وقَّعت إسرائيل ومصر اتفاقية ”كامب ديفيد“ وهي معاهدة سلام بين البلدين.