أسعار النفط ترتفع في ظل توترات جيوسياسية رغم تعثر الطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن توترات في الشرق الأوسط، توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 7 سنتات أو 0.1% إلى 63.46 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي صعدت 0.3% في الجلسة السابقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا أو 0.3% إلى 56.20 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.25% الليلة الماضية.

وقال بنجامين لو، محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز للوساطة ومقرها سنغافورة: ”تنامي التحديات في بيئة الاقتصاد الكلي يُبقي الرهانات على ارتفاع الأسعار مقيدة في الوقت الذي يظل فيه الإقبال على المخاطرة فاترًا، بسبب احتمال ضعف الطلب العالمي على الوقود“.

وبينما قادت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط الأسعار للارتفاع في الآونة الأخيرة، فإن النفط يتعرض لضغوط بصفة عامة بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي في ظل مؤشرات متزايدة على تضرره من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على مدار العام الفائت.

وبعد أسبوع من احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج، أرسلت بريطانيا سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز، في تغيير في السياسة أُعلن الخميس، بعدما قالت الحكومة سابقًا إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.