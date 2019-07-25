وزير الطاقة السعودي يدعو مشتري النفط لتأمين الشحنات في مضيق هرمز‎

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس، إن السعودية، أكبر مُصدر في العالم للنفط، تدعو مشتري النفط العالميين لتأمين شحناتهم من الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح الفالح، بعد اجتماع مع وزير النفط الهندي دارمندرا برادان ”نحن، بالطبع، ندعو المجتمع الدولي، وأجريت مباحثات مع نظيري الوزير برادان اليوم بشأن ضرورة أن تضطلع الهند أيضًا بدورها في تأمين الملاحة الحرة بالروابط البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم“.

وتزايدت المخاوف من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي تُنقل عبره نحو 20% من إمدادات الخام العالمية يوميًا، بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط ستينا امبريو التي ترفع العلم البريطاني في الممر المائي يوم الجمعة، فيما يبدو أنه رد على احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبل أسبوعين.