السعودية والكويت تبحثان استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسَّمة

ناقش وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة عبدالعزيز بن سلمان خلال زيارة، اليوم الأربعاء، إلى الكويت، استئناف الإنتاج في الحقول المشتركة في المنطقة المقسَّمة بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الزيارة هدفت لبحث استئناف الإنتاج ”بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين“.

وتغطي المنطقة المقسَّمة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا على الحدود بين عضوي أوبك، السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

وكان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي ”الخفجي“ و“الوفرة“ المشتركين في المنطقة المقسَّمة، قبل أكثر من 4 سنوات، مما قطع نحو 500 ألف برميل يوميًا، بما يعادل 0.5% من المعروض النفطي العالمي.