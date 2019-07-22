وكالة الطاقة تبدي استعدادها للتحرك للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الإثنين، إنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب، وإنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة؛ للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط العالمية.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، إن ”حق المرور الحر لإمدادات الطاقة عبر المضيق محوري للاقتصاد العالمي ويجب المحافظة عليه“.

وارتفعت أسعار النفط اليوم؛ بفعل المخاوف من أن احتجاز إيران لناقلة بريطانية في مضيق هرمز، الأسبوع الماضي، قد يفضي إلى تعطيلات للإمدادات القادمة من منطقة الخليج الغنية بالطاقة.

وقالت الوكالة في بيان: ”للمستهلكين أن يطمئنّوا بأن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليًا، حيث زاد إنتاج النفط على الطلب في النصف الأول من 2019، مما دفع المخزونات العالمية للارتفاع 900 ألف برميل يوميًا“.

ويعتبر مضيق هرمز ممر نقل بحري حيوي لتجارة الطاقة العالمية.

وقالت وكالة الطاقة، إن ”حوالي 20 مليون برميل من النفط تُنقل يوميًا من خلال المضيق، بما يعادل نحو 20% من المعروض العالمي“.