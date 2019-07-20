الجزائر تعلن احتجاز إيران إحدى ناقلاتها النفطية بمضيق هرمز

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، أن البحرية الإيرانية أجبرت إحدى ناقلاتها النفطية على تغيير مسارها، وقامت بإدخالها إلى مياهها الإقليمية، عندما كانت تعبر مضيق هرمز.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإنّ ناقلة النفط ”مصدر“ التابعة لشركة ”سوناطراك“، ”أجُبرت أمس الجمعة، على تغيير وجهتها نحو المياه الإقليمية الإيرانية من قبل حراس السواحل للبحرية الإيرانية عندما كانت عابرة لمضيق هرمز“.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشركة قوله إنّ ”الناقلة النفطية محملة بنحو مليوني برميل، وأنها كانت متجهة إلى (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية)، لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)“.

وبيّنت الشركة أنّه لم ”تسجل أيّ حوادث بشرية أو مادية“ جراء ذلك، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّه جرى إنشاء خلية متابعة حكومية لمعالجة هذه القضية.

وأمس الجمعة، أعلنت إيران أنها احتجزت الناقلة ”ستينا إمبيرو“ التي ترفع العلم البريطاني، وكانت متجهة إلى ميناء في السعودية وغيّرت مسارها فجأة بعد عبور المضيق الواقع عند مدخل الخليج.