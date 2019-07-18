بنك ”إيفركور بارتنرز“ يتجه لخسارة دور استشاري متميز في طرح أرامكو

قالت 3 مصادر، إن بنك الاستثمار ”إيفركور بارتنرز“ خسر فرصة الاحتفاظ بموقع متميز كمستشار مستقل للطرح العام الأولي المحتمل لشركة ”أرامكو“ السعودية والبالغة قيمته 100 مليار دولار، مع سعي شركة النفط العملاقة لإحياء عملية إدراجها المؤجلة.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي يرأس ”أرامكو“ أيضًا، قال في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري، إن الإدراج الذي طال انتظاره قد يحدث في 2020-2021.

وحصل ”إيفركور“، الذي أسسه ويرأسه المصرفي الأمريكي والسياسي السابق روجر ألتمان، على دور استشاري لعملاق النفط السعودي في عام 2017 بخصوص الطرح العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم.

غير أن العلاقة بين ”إيفركور“ و“أرامكو“ تدهورت، مما جعل من الصعب حصول البنك الأمريكي على دور قيادي جديد، بحسب المصادر.

وذكر أحد المصادر أن جاذبية طرح ”أرامكو“ لبنك ”إيفركور“ قد تقوضت، بسبب ما يتضمنه من رسوم متدنية نسبيًا، حيثُ أحجم متحدث باسم ”إيفركور“ عن التعقيب.

توقف العمل على الطرح العام الأولي في عام 2018، حين حوّلت ”أرامكو“ اهتمامها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في شركة عملاق البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وقال مصدران آخران إنه قد تم استبعاد البنوك، وهو ما يعني أنه سيتعين عليها حين يتم بدء العملية من جديد تقديم عروض جديدة للشركة السعودية.

وأضافا أن من المتوقع أن تخاطب أرامكو البنوك رسميًا بخصوص أدوار في إدارة دفاتر الطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وإلى جانب ”إيفركور“، اختارت أرامكو كلًا من بنك ”موليس آند كو“ والخبير المصرفي الأمريكي مايكل كلاين مستشارين مستقلين للصفقة، بينما اختارت ”جيه.بي مورجان“ و“مورجان ستانلي“ و“إتش.إس.بي.سي هولدنجز“، من بين سيحصلون على أدوار قيادية في ترتيب الطرح.

وأشار اثنان من المصادر إلى أن ”إتش.إس.بي.سي“، الذي اختير منسقًا عالميًا، قد ينتهي به المطاف الآن إلى الحصول على دور أقل، وامتنع كل من ”إتش.إس.بي.سي“ و“أرامكو“ السعودية عن التعقيب.