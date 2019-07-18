مصر تسجل أعلى استهلاك كهرباء في تاريخها

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، الأربعاء، تسجيلها أعلى حمل في تاريخها وسط موجة حارة تضرب البلاد.

وكان وقت الذروة للاستهلاك غير المسبوق في الساعة الثامنة مساء من يوم الأربعاء، حيث بلغت الأحمال حينها 32 ألف ميغاوات.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن قدرات الكهرباء المتاحة في ذلك التوقيت كانت 44 ألفًا و 800 ميغاوات وهو ما ساعد على توفير التيار الكهربائي دون تخفيف أي أحمال على مستوى الجمهورية أو قطع التيار بسبب الأعطال الفنية.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن النجاح في تخطي تلك الأحمال الكبيرة هو الخطة التي وضعتها مصر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وإنشاء محطات عملاقة ساعدت في وجود احتياطي استراتيجي بلغ 12 ألف ميغاوات.

ولفت حمزة في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن مصر أصبحت قادرة على مجابهة أي طارئ في شبكتها الكهربائية وذلك بفضل المشروعات القومية والمحطات العملاقة التي كان على رأسها محطات سيمنز التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا ومشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منطقة بنيان في أسوان والتي تعد الأكبر على مستوى العالم، إذ تنتج 1850 ميغاوات.

يذكر أن مصر شهدت يوم الأربعاء موجة حارة لم تشهدها منذ أكثر من20 عاما وكانت درجات الحرارة في القاهرة بلغت 44 درجة مئوية.