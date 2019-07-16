إيران: 5 مليارات دولار عائدات تصدير الغاز والكهرباء للعراق‎ هذا العام

قال الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، سيد حميد حسيني، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستكسب 5 مليارات دولار كعائدات من مبيعات الغاز والكهرباء إلى العراق هذا العام.

وأضاف حسيني، في تصريح نقلته وكالة أنباء الطلاب الجامعيين ”snn“، أن المشاريع الفنية والهندسية الإيرانية التي توقفت في العراق بسبب أنشطة إرهابية قد استؤنفت.

وقال ”في أعقاب الجلسات التي عقدت على مستوى الخبراء بين وزارة الإسكان العراقية والمنظمة الإيرانية للصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية (إيبو)، تم استئناف المشاريع الإيرانية التي أوقفت في العراق بسبب العمليات الإرهابية“.

وعن طبيعة المشاريع، أوضح حميد حسيني أنه ”في الوقت الحالي، ستستأنف المشاريع الإيرانية في العراق، مثل: الملاعب الرياضية، ومشاريع المياه والصرف الصحي، وأيضًا مشروعات الإسكان التي توقفت في العراق بسبب وجود إرهابيين من داعش في تلك المناطق التي تحتضن هذه المشاريع“.

وكشف حسيني عن تنظيم المنتدى الاقتصادي الإيراني العراقي المشترك يومي الـ 21 والـ 22 من يوليو الجاري، في العاصمة العراقية بغداد بحضور المسؤولين والمنظمات ذات الصلة من كلا البلدين.

وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، جددت الولايات المتحدة للمرة الثالثة تمديد إعفاء العراق مدة 90 يومًا من العقوبات التي فرضتها على ايران، تتيح له استيراد الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما بشدة خصوصًا في الصيف الساخن الذي تشهده البلاد.