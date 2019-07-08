إيران تتهم أمريكا باستخدام العقوبات لدعم إنتاجها من النفط الصخري

المصدر: ا ف ب

اتهم وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنقنة، الولايات المتحدة، باستخدام عقوباتها ضد إيران من أجل إثارة ”صدمة“ في الإمدادات العالمية من النفط، والتسويق لإنتاجها المزدهر من النفط الصخري.

وقال بيجن نامدار زنقنه: ”أعتقد أن واحدًا من أسباب فرض عقوبات ضد إيران وفنزويلا (الخاضعة أيضًا لعقوبات أمريكية) هو توسيع سوق مبيعات النفط الأمريكي“.

وأكد أن ”بعض العقوبات فرضت؛ حتى يتسنى للأمريكيين أن ينتجوا ويطوروا نفطهم الصخري“.

وتابع الوزير الإيراني ”هذا الإنتاج من النفط بحاجة إلى سوق، ولا يمكن تأمينه عبر التخفيضات المنتظمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحدها، ولذلك الولايات المتحدة بحاجة إلى إثارة صدمة في السوق حتى تجد لإنتاجها مكانًا“.

وأكد زنقنه استنادًا إلى دراسات أمريكية، أن كلفة استخراج البرميل من النفط الصخري تساوي نحو 40 دولارًا. في حين بلغ الإثنين سعر برميل نفط برنت الخام نحو 64 دولارًا للبرميل في لندن.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، يقارب إنتاج الولايات المتحدة من النفط، أول بلد منتج للنفط في العالم، 12 مليون برميل في اليوم.

وارتفع عرضها الشامل للنفط (يتضمن النفط الصخري والغاز الطبيعي السائل) إلى 17.04 مليون برميل في اليوم، في ارتفاع كبير عن معدل إنتاجها في عام 2018 (15.49 مليون برميل في اليوم)، وفق الوكالة الدولية للطاقة.

وقررت ”أوبك“ وعشرة من شركائها وعلى رأسهم روسيا مطلع تموز/ يوليو، تمديد الخفض في الإنتاج لتسعة أشهر إضافية، لدعم أسعار النفط المتعثرة على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران.

وإيران التي تأثر إنتاجها من النفط بسبب العقوبات الأمريكية معفية من هذا الاتفاق. وندد زنقنه بما اعتبره ”أخطر عقوبات منظمة بالتاريخ“، متعهدًا بمواصلة بيع النفط الإيراني من خلال أساليب غير تقليدية.