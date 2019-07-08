”غولدمان ساكس“: زيادة إنتاج النفط الأمريكي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

قالت مجموعة ”غولدمان ساكس“ الأمريكية للخدمات المصرفية والاستثمارية العالمية، إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي الزيادة في الطلب العالمي على الأقل خلال 2020، ويحد من مكاسب أسعار النفط على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتوقعت ”غولدمان ساكس“ نمو إنتاج النفط الأمريكي 1.3 مليون برميل يوميًّا، و1.2 مليون برميل يوميًّا في 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنة مع توقعات بنمو الطلب العالمي عليه البالغة 0.8 مليون برميل يوميًّا، و1.6 مليون برميل يوميًّا للفترات ذاتها على الترتيب.

وأضافت أن ”استعداد أوبك لمواصلة التنازل عن حصة من السوق من المرجح أن يحد من الاتجاه النزولي كذلك“.

وأبقت المؤسسة على توقعاتها للأسعار في 2020 دون تغيير عند حوالي 60 دولارًا للبرميل لبرنت، و55.50 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

واتفقت ”أوبك“ وحلفاؤها الذين تقودهم روسيا الأسبوع الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس/ آذار 2020.

وقالت ”غولدمان ساكس“ أمس الأحد: ”لم تجر مناقشة إستراتيجية خروج من التخفيضات، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار تمديد التخفيضات لاستيعاب نمو النفط الصخري سيقود في نهاية المطاف إلى الحاجة لتخفيضات أعمق في 2020“.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات بحلول الساعة الـ 0647 بتوقيت غرينتش عند 64.31 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات عند 57.57 دولار للبرميل، بدعم من بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، لكن المخاوف من أن يحد تباطؤ الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر من الأقبال على شراء النفط تكبح المكاسب.