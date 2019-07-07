البنك الدولي يقرض العراق 200 مليون دولار لتحسين الكهرباء

أعلن وزير المالية العراقي، فؤاد حسين، توقيع بلاده اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين واقع الطاقة في البلاد.

ويعاني العراق نقصًا حادًا في إمدادات الطاقة الكهربائية، خاصة في فصل الصيف، إذ ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى منتصف درجة الغليان.

وقال وزير المالية، فواد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة البنك الدولي، يارا سالم، اليوم الأحد: إن ”الاتفاقية تأتي ضمن العمل المشترك مع البنك الدولي، لدعم المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين، وستكون هذه الاتفاقية أساسًا لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية في المحافظات الجنوبية“.

وأضاف أن ”العراق لا يعاني نقصًا في الإنتاج، وإنما هناك مشاكل في نقل وتوزيع الطاقة، وستكون تلك الاتفاقية جزءًا من حل المشكلة في محافظة البصرة، والمحافظات المجاورة لها“.

وبحسب ممثلة البنك، فإن قيمة القرض المتفق عليه هو 200 مليون دولار، وبفترة إنجاز للمشروع تبلغ 5 سنوات، وبمدة سداد تتراوح بين 10 إلى 15 سنة“.

وتصاعدت حدة التظاهرات خلال الفترة الماضية في عدة مدن جنوبية، للمطالبة بزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية انقطاعًا مبرمجًا في الكهرباء، على الرغم من إنفاق البلاد 40 مليار دولار على هذا الملف، منذ 12 عامًا ماضية، بحسب تقارير حكومية.

وأعلن وزير الكهرباء العراقي، لؤي الخطيب، سابقًا أن إعمار قطاع الكهرباء في البلاد يتطلب 20 مليار دولار، مؤكدًا وجود اتفاقات مع شركات عالمية لحل أزمة الطاقة في البلاد.