مصدر: السعودية تبقي على إنتاج النفط مستقرًا في يونيو

قال مصدر بـ“أوبك“، اليوم الجمعة، إن السعودية ضخت 9.782 مليون برميل يوميًا من النفط في شهر يونيو/حزيران الماضي، ارتفاعًا من 9.67 مليون برميل يوميًا في شهر مايو/أيار الماضي.

وأبقت المملكة، أكبر مُصدر في العالم للنفط، على إنتاجها النفطي دون المستوى المستهدف للإنتاج البالغ 10.3 مليون برميل يوميًا بموجب اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي تقوده ”أوبك“، الذي يهدف إلى تقليص المخزونات ودعم الأسعار.

واتفقت ”أوبك“ وحلفاؤها بقيادة روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى شهر مارس/آذار من عام 2020، في الوقت الذي ينتاب فيه الضعف الاقتصاد العالمي ويرتفع الإنتاج الأمريكي.