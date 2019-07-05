مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بداية من الربع الرابع

كشف مسؤول في وزارة البترول اليوم الجمعة، أن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليًا.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة مازالت تدعم أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

وتأتي تلك التصريحات بعد ساعات من قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7%.

وبدأ تنفيذ قرار زيادة الأسعار في الساعة التاسعة صباحًا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة (0700 بتوقيت غرينتش).