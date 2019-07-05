مصر تطبق الأسعار الجديدة للوقود اليوم

بدأت مصر، اليوم الجمعة، تطبيق رفع أسعار المواد البترولية من الساعة التاسعة صباحًا، وهي الشريحة الأخيرة لرفع الدعم عن المحروقات، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ العام 2014 وينتهي 2019.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتان إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 أوكتان الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7%.

وذكر البيان أن سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 بالمئة، ليزيد من 50 جنيهًا إلى 65 جنيهًا للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهًا للاستخدام التجاري.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5 بالمئة، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلًا من 3500 جنيه للطن في السابق. وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.

وكانت محطات تموين السيارات قد شهدت منذ أول أمس، كثافة كبيرة، حيث انتشرت الأنباء عن ارتفاع أسعار البنزين في مصر فعليًا، وهو ما أدى لزيادة الإقبال على محطات الوقود أمس.

وشهدت موازنة العام المالي 2019/2020 لمصر تخفيض بند الإنفاق على دعم المواد البترولية بنسبة 40.5% ليصل إلى نحو 53 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ يوليو تموز 2014.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

وتعهدت الحكومة بخفض دعم الطاقة بموجب برنامج مدته ثلاث سنوات وقعته مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وشكل دعم الطاقة ما يصل إلى 20 بالمئة من الميزانية الحكومية في السنوات القليلة الماضية.