الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع غير النفطي في مصر يهبط لأدنى مستوى منذ 2014‎

هبط الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد غير النفطي لمصر في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 إلى أدنى مستوى في خمس سنوات على الأقل.

ووفقًا لحسابات رويترز باستخدام أرقام البنك المركزي، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بلغ حوالي 400 مليون دولار في الربع الأول، انخفاضًا من 950 مليون دولار في الربع الأخير من 2018، و720 مليون دولار في الربع الأول من 2018.

ويقول خبراء اقتصاديون، إن تراجع طلب المستهلكين بعد حوالي ثلاث سنوات من إجراءات للتقشف وأسعار فائدة مرتفعة وتوسع شركات مملوكة للدولة في الاقتصاد، ثبط شهية المستثمرين.

لكن مصر حققت بعض النجاح في تعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز في السنوات القليلة الماضية، خصوصًا بعد اكتشاف حقل ظهر في 2015، وهو أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط.

وقال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة ارتفع إلى 1.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019، مقارنة مع 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2018.

وتعتمد مصر على الاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص في القطاع غير النفطي؛ لتحفيز الاقتصاد وخلق وظائف لسكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة، والذين يتزايدون بمعدل سريع.