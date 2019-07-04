مصر ترفع أسعار الوقود رسميًّا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، موعد زيادة أسعار البنزين، ضمن آلية التسعير التلقائي التي أقرتها الوزارة في يناير الماضي، في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس.

ووجهت الوزارة خطابًا رسميًّا إلى سكرتيري عموم المحافظات، أعلنت فيه فتح غرفة عمليات المحافظة، جاء فيه: ”يرجي التكرم بفتح غرف العمليات اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح الخميس“.

وكانت مصر قررت عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين 95 في السوق المحلي وإبقاء السعر عند 7.57 جنيه للتر خلال الربع الثاني من عام 2019 الممتد من أول أبريل 2019 وحتى نهاية شهر يونيو الحالي 2019.

وذكرت مصادر في وقت سابق لـ“إرم نيوز“، أن الزيادة الجديدة لن تتجاوز في حدها الأقصى نحو 20%، خاصة بعد انخفاض أسعار الوقود العالمية ومع صعود سعر الدولار أمام الجنيه.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2019/2020 تخفيض دعم الوقود في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه.