الإمارات تطرح مناقصة لمحطة شمسية في أبوظبي‎

تطرح مياه وكهرباء الإمارات مناقصة لإنشاء وتطوير مشروع توليد كهرباء من الطاقة الكهروضوئية الشمسية بقدرة تبلغ ألفي ميغاوات، ويغطي عند استكماله مساحة 20 كيلومترًا مربعًا تقريبًا.

ويعد المشروع الجديد جزءًا من سلسلة مشاريع اعتمدتها اللجنة العليا لقطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، ويصل المشروع إلى مرحلة التشغيل التجاري في الربع الأول من 2022.

وسيزيد إجمالي سعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية في أبوظبي إلى 3200 ميغاوات، وذلك مع الوصول إلى التشغيل التجاري.

وفيما يتعلق بالمطورين المختارين سيحصلون على حصة تبلغ 40% وستكون ملكية الحصة الباقية لجهات محلية.