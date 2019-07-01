مصافحة ”مفاجئة“ بين وزير النفط السعودي ونظيره الإيراني على هامش اجتماع ”أوبك“ (صورة)‎

وثقت عدسات الكاميرات مصافحة بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ونظيره الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الإثنين، خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك”، في ظل توتر العلاقات بين البلدين.

ونشر موقع ”انتخاب“ الإخباري الإيراني صورة لمصافحة الفالح وزنغنه على هامش اجتماع ”أوبك“.

واتفقت منظمة ”أوبك“، اليوم الإثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر.

واجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للنفط في فيينا، ويعقب ذلك محادثات مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، غدًا الثلاثاء.

ويأتي الاجتماع بعد اتفاق بين موسكو والرياض بهذا الخصوص.

وقال وزير النفط الإيراني، إنه لا يواجه مشكلة في خفض إنتاج النفط، ”لكن القرارات الفردية من جانب بعض أعضاء المنظمة تعتبر أكبر مشكلة في (أوبك)“.

وأضاف: ”لم يكن من المعتاد في أوبك أن يقرر شخصان خارجها على قرار ما، ومن ثم توافق المنظمة على القرار.. هذا هو أكبر تهديد لأوبك“.