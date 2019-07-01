وزير النفط العراقي: أعضاء أوبك يسعون لاحتواء المخزونات

قال وزير النفط العراقي، يوم الاثنين، إن حكومته وباقي أوبك، يسعون لاحتواء مخزونات الخام العالمية واستعادة التوازن بالسوق، وفقًا لبيان وزاري.

والتقى الوزير ثامر الغضبان بنظيريه السعودي والروسي، على هامش اجتماع أوبك في فيينا.

وقال البيان إن الوزراء الثلاثة، بحثوا تطورات سوق النفط وتبادلوا وجهات النظر بشأن تمديد تخفيضات المعروض.

تجتمع أوبك يوم الاثنين، ثم تجري محادثات الثلاثاء مع روسيا والحلفاء الآخرين، في إطار التحالف المسمى أوبك+.

وقال الغضبان إن ”المحادثات ستتناول تخفيضات الإنتاج وتحركات السوق والتزامات المنتجين“.