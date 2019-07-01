أسعار النفط ترتفع مع توجه ”أوبك“ لتمديد خفض المعروض

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، يوم الاثنين، مع اتجاه أوبك وحلفائها لتمديد تخفيضات المعروض حتى نهاية 2019 على الأقل خلال اجتماعهم في فيينا هذا الأسبوع.

ولامست العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام برنت، تسليم أيلول/ سبتمبر، ذروة الجلسة عند 66.63 دولار للبرميل وكانت مرتفعة 1.72 دولار بما يعادل 2.7% عند 66.46 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم آب/ أغسطس، 1.52 دولار أو 2.6% مسجلة 59.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع عند 60.13 دولار.

وانضمت إيران اليوم إلى كبار المنتجين (السعودية والعراق وروسيا) في دعم سياسة تستهدف رفع سعر الخام وسط اقتصاد عالمي آخذ بالضعف.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، الاثنين والثلاثاء لمناقشة تخفيضات المعروض.

وتقلص المجموعة إنتاج النفط منذ 2017 لمنع انحدار الأسعار في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي الإنتاج الأمريكي.