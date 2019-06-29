حزب إصلاحي إيراني يقلل من أهمية الآلية المالية الأوروبية

قلل الأمين العام لحزب ”مردم سالاري“ الإصلاحي في إيران، النائب مصطفى كواكبيان، اليوم السبت، من أهمية الآلية المالية الأوروبية التي تم الإعلان عن بدء العمل بها، أمس الجمعة، بعد مفاوضات بين إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي.

وقال كواكبيان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”لا ينبغي أن تقتصر استمرارية الاتفاق النووي في التعاون مع أوروبا على السلع غير المحظورة (من قبل أمريكا) فقط في نطاق التجارة مع أوروبا عبر الآلية المالية (INSTEX)، كما ينبغي أن تشمل مبيعات النفط ومجموعة متنوعة من المعاملات المصرفية“.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، أمس الجمعة، بعد محادثات في فيينا: ”إن الآلية الجديدة لن تكون مقبولة، إلا إذا مكنت إيران من بيع نفطها“.

ويقول الأوروبيون إنه من المحتمل أن يكون بمقدورهم التعامل مع إيران فقط من خلال معاملات صغيرة لأشياء مثل الأدوية، المسموح بها بالفعل بموجب العقوبات.

والآلية المالية الأوروبية التي أنشاها الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي، جاءت لتسهيل التجارة مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية.