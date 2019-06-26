الأمم المتحدة: قرار أمريكا إسقاط إعفاءات النفط الإيراني قد يعرقل الاتفاق النووي

قالت روزماري دي كارلو، منسقة الأمم المتحدة للشؤون السياسية لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن ”قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد إعفاءات تسمح لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني، ربما يعرقل تطبيق الاتفاق النووي مع إيران“.

وأضافت كارلو أن ”إعلان إيران بأنها ستتخذ خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أُبرم مع قوى عالمية عام 2015 ربما لا يساعد في الحفاظ عليه“.

وقال مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، جواو فالي دي ألميدا للمجلس المؤلف من 15 عضوًا، إنه ”لا يوجد بديل سلمي يُعتدّ به عن الاتفاق“.