إلغاء رحلات واضطراب بحركة القطارات في تونس بسبب نفاد المحروقات

قال الاتحاد العام للشغل في تونس، إن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعيش ما وصفها بـ ”سابقة خطيرة“ تتمثل في نفاد جزء كبير من مخزونها النفطي، ما أدى إلى إلغاء عدة رحلات واضطراب حركة القطارات.

وقال المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية، المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، العربي اليعقوبي، في تصريحات صحفية: إن ”الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعيش منذ يوم الجمعة الماضي، اضطرابًا في حركة سير القطارات، خاصة على مستوى الخطوط البعيدة، ما أثر بشكل سلبي على تنقلات المسافرين، وعلى نقل البضائع على غرار الفوسفات“.

وأضاف أن أعوان الشركة أصبحوا يقومون بتفريغ خزانات بعض القاطرات لتعبئة قاطرات أخرى من أجل ضمان الحد الأدنى من حركة القطارات، مشيرًا إلى أن خزان الوقود للشركة في تونس تراجع من 32 ألف لتر إلى 4 آلاف لتر في اليوم.

من جانبها، أشارت نقابة السكك الحديدية التونسية إلى أن سبب الأزمة يعود إلى عجز الشركتين عن مواصلة اقتناء البنزين، بسبب الصعوبات الكبيرة التي تعرفها موازنتاهما الماليتان، داعية إلى مخاطبة رئاسة الحكومة من أجل التدخل الفوري لإنهاء الأزمة.