أرامكو: ”هجمات الخليج“ لن تؤثر على إمداداتنا للسوق

أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ“أرامكو”، أن بمقدور الشركة السعودية تلبية احتياجات عملائها رغم الهجمات التي وقعت أخيرًا بالخليج.

وقال الناصر في تصريح صحفي من كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، إن ”أرامكو تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة بالخليج، لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة“.

وأضاف: ”في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق… لبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة.. وطاقة فائضة إضافية متاحة“.

وأثارت هجمات على ناقلات في الآونة الأخيرة بالخليج مخاوف بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسة ودفعت أسعار النفط للارتفاع.

وقال الناصر إن ”أرامكو لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميًّا، بالنظر إلى كبر حجم الطاقة الفائضة“.

والناصر موجود في سول قبيل زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.