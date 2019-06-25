النفط يتراجع متأثرًا بمخاوف بشأن الطلب والتوترات بالمنطقة

نزلت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على الخام، لكن الأسعار لقيت دعمًا بعد أن أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وسط تصاعد للتوترات في الشرق الأوسط.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتًا أو 0.5% إلى 64.52 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0639 بتوقيت غرينتش. وكانت تراجعت 0.5% يوم الاثنين.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 24 سنتًا أي ما يعادل 0.4% إلى 57.66 دولار للبرميل. وكان الخام الأمريكي القياسي ارتفع في الجلسة السابقة 0.8%.

وصعد برنت 5% في الأسبوع الماضي، بينما زاد الخام الأمريكي 10% بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية يوم الخميس الماضي في الخليج؛ ما أجج التوترات بعد هجمات على ناقلات نفط في المنطقة في شهري مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران.

وحملت واشنطن إيران مسؤولية الهجمات على الناقلات، ونفت طهران تورطها في ذلك.

واستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين كبارًا آخرين بعقوبات أمس الاثنين، وهي خطوة غير مسبوقة لتكثيف الضغط على إيران بعد إسقاطِها الطائرة المسيرة.