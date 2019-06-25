إسرائيل توقف تزويد محطة كهرباء غزة بالوقود حتى إشعار آخر 

أوقفت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إدخال الوقود إلى محطة كهرباء قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقال مكتب منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان: ”في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف إشعال الحرائق في منطقة غلاف غزة، تقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم من اليوم وحتى إشعار آخر“.

ويعتقد أنه سيكون من شأن هذا القرار التأثير على تزويد السكان في قطاع غزة بالكهرباء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، إن عدة حرائق نشبت في منطقة غلاف قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

وترد إسرائيل على هذه البالونات بمنع الوقود كليًا عن قطاع غزة أو جزئيًا أو منع الصيد.