وزير النفط الهندي يبلغ نظيره السعودي قلق بلاده من ارتفاع أسعار الخام

نقل وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إلى نظيره السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة قلق بلاده من ارتفاع أسعار النفط الخام وسط تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق بيان حكومي.

وصعدت أسعار النفط العالمية بشكل حاد بفعل مخاوف من هجوم عسكري أمريكي على إيران قد يعطل تدفقات الخام من منطقة الشرق الأوسط التي يأتي منها أكثر من 20% من انتاج النفط العالمي.

وقال البيان إن برادان أبلغ الفالح أثناء محادثة هاتفية أنه يريد أن تلعب السعودية دورًا نشطًا داخل أوبك وأوبك+ للحفاظ على أسعار النفط عند مستوى معقول.