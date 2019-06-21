اليونان: تركيا قد تواجه عواقب بسبب التنقيب عن الغاز

قال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، إنّ تركيا قد تواجه عواقب من أوروبا إذا استمرت في تحدي حق قبرص في التنقيب عن الغاز.

وقال تسيبراس للصحفيين في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي: ”هناك تصاعد في العدوان التركي وهو شيء لا نلاحظه فقط في علاقات تركيا باليونان وقبرص ولكن أيضًا مع بلدان مهمة مثل الولايات المتحدة ومع أوروبا“.

وأرسلت تركيا سفينة تنقيب ثانية أمس الخميس للبحث عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص وهي خطوة تهدد بتفاقم النزاع مع الجزيرة حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أصدر الزعماء بيانًا يقول إن أنشطة التنقيب التركية ”غير قانونية“ وإن التكتل ”مستعد للرد بشكل مناسب“.