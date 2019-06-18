النفط ينخفض لليوم الثاني بسبب مخاوف النمو الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على تضرر النمو الاقتصادي العالمي جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن التوترات في الشرق الأوسط عقب هجوم على ناقلتين في الأسبوع الماضي حدت من الخسائر.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتًا، ما يوازي 0.3 %، إلى 60.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش، وفقد برنت في الجلسة السابقة 1.7 % نتيجة مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتًا، ما يعادل 0.3 %، إلى 51.76 دولار للبرميل، وهبط الخام 1.1 % أمس الاثنين.

وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الاثنين إن مقياسه لنمو الأعمال بولاية نيويورك، سجل هبوطًا قياسيًا الشهر الجاري لينزل إلى أقل مستوى فيما يزيد عن عامين ونصف العام، مما يشير إلى انكماش مفاجئ في النشاط المحلي.

وانخفضت أسعار النفط نحو 20 % من أعلى مستوياتها في 2019 التي بلغتها في نيسان/أبريل الماضي، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية محبطة.

ويزيد من الضغط على النفط إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الاثنين الماضي أن من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري لمستوى قياسي في تموز/يوليو المقبل، غير أن بعض المحللين يقولون إن من المرجح أن تظل التوترات في الشرق الأوسط داعمة للأسعار.