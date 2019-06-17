ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم على ناقلات في خليج عمان

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقلات الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتًا إلى 62.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعدما صعدت في وقت سابق نحو 0.4%. وكان الخام قد صعد 1.1% يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 52.54 دولار للبرميل، متخلية عن بعض مكاسبها المبكرة. وكانت قد زادت 0.4% في الجلسة السابقة.

وقفزت الأسعار نحو 4.5% يوم الخميس، بعد الهجوم على ناقلتي نفط قرب إيران ومضيق هرمز.

ومما يدعم الأسعار أيضًا التعليقات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مطلع الأسبوع الحالي، وقال فيها إن من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من تموز/ يوليو، آملًا أن تتوصل إلى اتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط.