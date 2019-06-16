الفالح يأمل بتوصل ”أوبك“ إلى توافق في فيينا لتمديد الاتفاق الحالي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأحد، إن من المرجح أن تجتمع منظمة ”أوبك“ في الأسبوع الأول من يوليو المقبل في فيينا، وإنه يأمل بتوصل المنظمة إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط.

وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن ”أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقيتها إلى ما بعد يونيو على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك والتي تمثل جزءًا من اتفاقية الإنتاج“.

وأضاف الفالح للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين في شمال غرب طوكيو: “ نأمل بالتوصل لتوافق لتمديد اتفاقنا عندما نجتمع خلال أسبوعين في فيينا“.

وعندما سئل عن موعد الاجتماع، أجاب ”من المرجح في الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل“.